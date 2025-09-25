Şapte echipe din Superligă au respectat regula utilizării fotbaliştilor români în primele 10 etape

Analiza a fost realizată de Intelligence Centre din cadrul FRF şi prezentată joi.

Conform regulii, pe durata unui joc trebuie să participe minimum cinci jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipele naţionale ale României. Excepţia o reprezintă jucătorii U21: dacă sunt utilizaţi cel puţin trei jucători născuţi după 1 ianuarie 2004, regula se consideră îndeplinită pentru meciul respectiv. Nerespectarea regulii atrage o penalitate financiară de 150.000 de euro, sumele fiind împărţite între primele cinci cluburi care au respectat regula, în ordinea clasamentului final.

La polul opus, Oţelul Galaţi nu a respectat regula în niciuna dintre primele 10 etape, iar Dinamo a respectat-o în doar trei meciuri, toate în primele cinci runde.

Analiza a arătat şi o uşoară creştere a numărului de minute acordate jucătorilor români: 52,2% în acest sezon, faţă de 51,2% sezonul trecut.

Echipele cu cele mai multe minute pentru jucătorii români sunt:

Farul Constanţa – 83,1%

Unirea Slobozia – 71,9% (faţă de 49,9% sezonul trecut)

FCSB – 67,2%

Hermannstadt – 66,5%

Universitatea Cluj – 59,4%

În ceea ce priveşte regula U21, până acum au evoluat 68 de tineri, care au contribuit la 35 de reuşite (19 goluri şi 16 assist-uri) din totalul de 211, un procentaj de 16,58%. În primele 10 etape au debutat 30 de fotbalişti U21, iar şapte dintre ei au înscris în premieră în prima ligă.

Echipele care au folosit cei mai mulţi jucători U21 sunt: Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj – câte 6, urmate de Rapid, Dinamo, Oţelul Galaţi, Petrolul, Csikszereda şi Metaloglobus – câte 5.

Etapa cu cele mai multe contribuţii ale tinerilor a fost etapa a 2-a, cu 4 goluri şi 3 assist-uri. În doar două runde nu s-au înregistrat reuşite ale jucătorilor U21, însă în fiecare etapă a existat cel puţin un gol sau o pasă de gol realizată de aceştia.