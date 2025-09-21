FRF a deschis o anchetă internă privind activitatea lui Ion Geolgău

Administrația Federației Române de Fotbal anunță că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

„Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin. Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției”, a transmis FRF.

Federația mai anunță că, în ultimii doi ani, Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Ion Geolgău este acuzat că a încercat să convingă mama unui fotbalist junior să se întâlnească în particular. Discuțiile dintre cei doi au fost publicate în presă. Numele fostului mare a apărut într-un alt scandal. În urmă cu doi ani, Geolgău a fost acuzat că a cerut bani pentru a facilita chemarea unor juniori la loturile echipelor naționale.