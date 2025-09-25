FRF obține certificatul EMAS pentru reducerea impactului asupra mediului

Certificarea a fost obținută prin proiectul european FREE KICKS, co-finanțat de Uniunea Europeană, care sprijină organizațiile fotbalistice din Europa în adoptarea unor practici sustenabile, anunță joi forul național.

Alături de FRF, în proiect mai participă cluburi de top, precum FC Porto (Portugalia), Real Betis (Spania), Malmo FF (Suedia) și Racing Club (Argentina).

În cadrul implementării EMAS, FRF a beneficiat de ghidare la fiecare etapă: de la analiza inițială de mediu, la elaborarea declarației de mediu și introducerea unor măsuri concrete de îmbunătățire a impactului asupra mediului.

Fotbalul generează un impact semnificativ asupra mediului, inclusiv prin emisiile de gaze cu efect de seră provenite din deplasările fanilor și ale echipelor, construcția și funcționarea stadioanelor și cantități mari de deșeuri. Estimările globale indică zeci de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon anual, potrivit comunicatului FRF.

„Federația Română de Fotbal își reafirmă cu această ocazie angajamentul ferm față de o societate sustenabilă și responsabilitatea noastră față de mediu”, precizează reprezentanții FRF. În 2023, federația obținuse și certificarea ISO 14001.