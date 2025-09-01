Daniel Bîrligea nu va onora convocarea la Naţională, din cauza unor probleme musculare

„După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj – FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Staff-ul medical de la Echipa Naţională l-a anunţat pe selecţionerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util”, se arată în postare.

Staff-ul tehnic a decis să nu cheme pe altcineva, astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru vor fi 25 de tricolori.

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva Canadei, vineri, 5 septembrie, pe Arena Naţională, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026, programată marţi, 9 septembrie.