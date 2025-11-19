Incident la intonarea imnului înaintea meciului România-San Marino. FRF își exprimă regretul profund

Federația Română de Fotbal a transmis miercuri că regretă incidentul tehnic petrecut marți, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.
Reprezentanții federației susțin că momentul fusese pregătit, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor.
Cu toate acestea, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.
„Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului”, arată FRF.
Federația își exprimă regretul profund pentru incident și îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru „profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul”.
FRF anunță că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu.
Naționala României de fotbal a obținut marți seară, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, o victorie de palmares în fața reprezentativei San Marino, scor 7-1, în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026.