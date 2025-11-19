Incident la intonarea imnului înaintea meciului România-San Marino. FRF își exprimă regretul profund

Federația Română de Fotbal a transmis miercuri că regretă incidentul tehnic petrecut marți, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.

Reprezentanții federației susțin că momentul fusese pregătit, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor.

Cu toate acestea, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

„Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului”, arată FRF.

Cezar Ouatu va relua momentul

Federația își exprimă regretul profund pentru incident și îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru „profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul”.

FRF anunță că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu.

Naționala României de fotbal a obținut marți seară, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, o victorie de palmares în fața reprezentativei San Marino, scor 7-1, în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026.