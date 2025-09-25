Antrenorul FC Dinamo, Zeljko Kopic, înaintea derby-ului cu Craiova: „Un meci de titlu”

„Privind clasamentul, pare un derby, un meci de titlu. Întotdeauna este derby cu Craiova, mai ales când ambele echipe sunt într-un moment bun. De noi depinde să pregătim bine jocul, să mergem acolo şi să jucăm cu încredere, cu personalitate şi să dăm totul pe teren”, a declarat joi antrenorul Zeljko Kopic, în conferinţa premergătoare partidei de la Craiova.

Referindu-se la adversar, acesta a subliniat organizarea solidă a oltenilor: „Joacă în sistem 3-5-2, uneori 3-4-3, au jucători de calitate şi nu e întâmplare că, în acest moment, reprezintă cea mai bună echipă din campionat”.

Dinamo se află pe locul 3 în clasamentul Superligii, după 10 etape, la patru puncte în urma Universităţii Craiova, liderul ierarhiei. „Dacă îi învingem, vom fi chiar în spatele lor. Obiectivul nostru este să fim în primele şase echipe la finalul sezonului regulat şi să intrăm în play-off, iar apoi să vedem ce putem realiza”, a mai spus antrenorul dinamovist.

„Pentru noi e important să acumulăm puncte şi să avem încredere în orice situaţie. Craiova are atacanţi buni, fundaşi laterali puternici, dar, ca orice echipă, are şi slăbiciuni pe care vom încerca să le exploatăm”, a mai adăugat acesta.