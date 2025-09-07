FRF: Arad, Cluj-Napoca și Sibiu, orașele care vor găzdui viitoarele meciuri ale naționalei de tineret

Naționala de tineret va mai disputa în această toamnă trei meciuri pe teren propriu.

În luna octombrie va juca la Arad o partidă de verificare împotriva Serbiei, una din cele două gazde ale turneului final, ulterior urmând să întâlnească Cipru la Cluj-Napoca.

În luna noiembrie, după deplasarea din Finlanda, tricolorii vor întâlni Spania la Sibiu.

Cele 37 de meciuri disputate în perioada 2008-2025 de naționala de tineret pe teren propriu s-au jucat în 16 orașe sau comune din țară, arată FRF.

Tricolorii U21 au debutat vineri în campania de calificare pentru EURO 2027 împotriva Kosovo pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași. Naționala de tineret a revenit astfel în Copou pentru un meci oficial după 17 ani de la precedentul joc, împotriva Țării Galilor, din calificările pentru EURO 2009.

De atunci, au mai fost, în calificări sau la turneele finale, 80 de meciuri oficiale jucate de tricolori, dintre care 37 disputate în România, bilanțul naționalei de tineret fiind următorul: 24 de victorii, 8 egaluri, 5 înfrângeri, 69 de goluri marcate și 25 primite.