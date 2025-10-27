Marți se pun în vânzare biletele pentru meciul naționalei de tineret cu Spania, disputată la Sibiu

După un debut fără eșec în preliminariile pentru Euro, naționala pregătită de Costin Curelea joacă în luna noiembrie împotriva Finlandei, în deplasare, și Spaniei, la Sibiu, în încercarea de a obține cea de-a 5-a participare consecutivă la un european de tineret.

Naționala de tineret revine astfel la Sibiu. Partida este programată marți, 18 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadionul Municipal din Sibiu.

Biletele pentru meciul cu Spania vor fi disponibile online începând de marți, 28 octombrie.

Prețul biletelor, la tribune, este între 20 și 30 de lei. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise și peluzele, unde prețul este de 20 de lei.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, vor beneficia de un preț preferențial de 10 lei în momentul achiziționării biletelor.