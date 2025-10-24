Meciul naționalei României cu San Marino: Ce preț au biletele și de unde se pot achiziționa

Sâmbătă, pe 15 noiembrie, naționala României, întâlnește în deplasare, la Zenica, Bosnia și Herțegovina. Meciul va începe la ora ora 20:45, iar Federația Română de Fotbal anunță că pentru această partidă, biletele s-au epuizat.

Marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, este programată ultima partidă a tricolorilor din preliminariile CM 2026 , cu San Marino. Meciul se va disputa la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oană”.

„Echipa națională continuă lupta pentru un loc la Campionatul Mondial din vara viitoare. Preliminariile se vor încheia marți, 18 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, acolo unde tricolorii vor disputa ultimul meci din grupă, cu San Marino. La finalul acestei partide, putem avea motive de mare bucurie: fie obținerea locului secund, care ne-ar asigura un parcurs mai accesibil în play-off, fie chiar calificarea directă la turneul final, în funcție de rezultatele celorlalte partide din grupă. Nu rata ocazia de a fi alături de tricolori”, transmite FRF.

Potrivit Federației Române de Fotbal, biletele se vor pune în vânzare vineri, 24 octombrie, la prânz. Prețul acestora este cuprins între 30 RON (peluze) și 80 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON în tribune), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Family Zone pentru copii până în 15 ani

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii).

Este disponibilă și o funcție prin care sistemul poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Solicitantul are la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.