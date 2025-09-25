UEFA ia în considerare suspendarea Israelului din competițiile internaționale

Votul urmează să fie realizat în comitetul executiv al forului european format din 20 de membri. Potrivit două surse Associated Press, o parte semnificativă ar fi gata să voteze pentru excluderea echipelor israeliene.

Posibila suspendare survine cu doar două săptămâni înainte ca naționala Israelului să reia campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, cu meciuri în deplasare împotriva Norvegiei și Italiei.

Încă nu se știe dacă FIFA va sprijini o eventuală excludere, întrucât președintele forului mondial, Gianni Infantino se află într-o relație bună cu președintele american, Donald Trump, a cărui susținere a fost considerabilă în organizarea Campionatului Mondial din 2026 în SUA, Canada și Mexic.