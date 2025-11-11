Prima pagină » Știrile zilei » Gal Gadot primește Premiul Genesis al Israelului pentru sprijinul acordat țării în timpul războiului

Gal Gadot primește Premiul Genesis al Israelului pentru sprijinul acordat țării în timpul războiului

Actrița israeliană Gal Gadot, cunoscută pentru rolul din „Wonder Woman”, a fost distinsă cu Premiul Genesis 2025, supranumit „Nobelul evreiesc” pentru susținerea publică a Israelului în perioada războiului cu Hamas.
Rareș Mustață
11 nov. 2025, 22:32, Știri externe

Conform Associated Press, Gal Gadot a fost recompensată cu Premiul Genesis al Israelului pentru sprijinul său „ferm și curajos” față de țară, într-un moment în care numeroase figuri din industria cinematografică au criticat acțiunile Israelului în războiul din Gaza.

Actrița a declarat că se simte „o evreică și o israeliană mândră” și că va dona premiul, în valoare de 1 milion de dolari, unor organizații care ajută la refacerea comunităților afectate de conflict.

„Israelul a trecut printr-o durere de neimaginat. Acum trebuie să începem să ne vindecăm, să reconstruim inimile, familiile și comunitățile”, a spus Gadot într-un comunicat. Premiul Genesis, acordat anual pentru realizări profesionale și angajament față de valorile evreiești, a fost decernat anterior unor personalități precum Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Michael Douglas sau Albert Bourla.

Războiul din Gaza a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care peste 1.200 de israelieni au fost uciși și peste 250 luați ostatici. De atunci, ofensiva israeliană a provocat, potrivit autorităților din Gaza, moartea a peste 69.000 de palestinieni.

De-a lungul conflictului, Gadot a susținut constant cauza israeliană, a militat pentru eliberarea ostaticilor și a sprijinit difuzarea în Los Angeles a unui film documentar despre atacurile Hamas.

Actrița a fost însă și ținta criticilor, fiind acuzată că promovează o viziune unilaterală.

