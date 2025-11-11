Gal Gadot primește Premiul Genesis al Israelului pentru sprijinul acordat țării în timpul războiului

Conform Associated Press, Gal Gadot a fost recompensată cu Premiul Genesis al Israelului pentru sprijinul său „ferm și curajos” față de țară, într-un moment în care numeroase figuri din industria cinematografică au criticat acțiunile Israelului în războiul din Gaza.

Actrița a declarat că se simte „o evreică și o israeliană mândră” și că va dona premiul, în valoare de 1 milion de dolari, unor organizații care ajută la refacerea comunităților afectate de conflict.

„Israelul a trecut printr-o durere de neimaginat. Acum trebuie să începem să ne vindecăm, să reconstruim inimile, familiile și comunitățile”, a spus Gadot într-un comunicat. Premiul Genesis, acordat anual pentru realizări profesionale și angajament față de valorile evreiești, a fost decernat anterior unor personalități precum Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Michael Douglas sau Albert Bourla.

Războiul din Gaza a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care peste 1.200 de israelieni au fost uciși și peste 250 luați ostatici. De atunci, ofensiva israeliană a provocat, potrivit autorităților din Gaza, moartea a peste 69.000 de palestinieni.

De-a lungul conflictului, Gadot a susținut constant cauza israeliană, a militat pentru eliberarea ostaticilor și a sprijinit difuzarea în Los Angeles a unui film documentar despre atacurile Hamas.

Actrița a fost însă și ținta criticilor, fiind acuzată că promovează o viziune unilaterală.