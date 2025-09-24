Petrolul și Dinamo, amendate pentru comportament rasist al spectatorilor și tulburarea ordinii

Potrivit deciziei, Petrolul a fost amendată cu 10.000 de lei pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene sau iritante, iar pentru afișarea de inscripții rasiste, xenofobe și scandări obscene clubul a primit o penalitate de 5.000 de lei.

Totodată, directorul sportiv Paul Pintilie a fost suspendat pentru trei jocuri și sancționat cu 4.500 de lei.

În cazul clubului Dinamo, acesta a fost amendat cu 11.250 de lei pentru introducerea și utilizarea de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice, iar pentru scandări și inscripții rasiste sau jignitoare a primit o penalitate suplimentară de 7.500 de lei.

Conform regulamentului, cluburile vor executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă.

Totodată, în cadrul ședinței de miercuri, Comisia de Disciplină a FRF l-a sancționat pe jucătorul Oțelului Galați Paul Alexandru Iacob cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei, pentru eliminare din meciul contra Universității Craiova.