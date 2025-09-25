Sinner, locul 2 ATP, îl învinge pe Cilic fără probleme și avansează în turul 2 la Openul Chinei

Italianul a dominat partida, având un procentaj impresionant la primul serviciu (77%) și câștigând 62% din totalul punctelor.

Sinner a reușit 3 ași și a salvat toate punctele de break, în timp ce Cilic a fost limitat la un procentaj de doar 45% la primul serviciu și a câștigat 38% din punctele returnate.

Sinner a atins la serviciu viteza maximă de 209 km/h.

Italianul a închis meciul din a treia oportunitate, bifând al doilea succes din două partide directe cu veteranul croat.

Sinner îl va întâlni, în turul secund, pe francezul Terence Atmane, locul 68 mondial, calificat pe tabloul principal din faza preliminară.

Italianul are acum 38 de victorii în circuitul mondial în 2025, din 43 de partide jucate, cu două titluri în palmares.