Ghidul suporterului pentru meciul România-Moldova. Obligațiile spectatorilor la meci

Potrivit FRF, spectatorii care vor asista la această partidă, pe Arena Națională, sunt obligați să se comporte în conformitate cu legislația românească. Încălcarea regulilor poate duce la evacuarea contravenientului din interiorul stadionului, poate declanșa punerea în aplicare a interdicției de acces în arenele sportive din România și poate atrage – după caz – răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Obligațiile spectatorilor:

Respectarea indicațiilor organizatorilor și ale forțelor de ordine;

Prezentarea documentelor de acces la intrare;

Supunerea la control corporal sumar; refuzul atrage interdicția de acces;

Ocuparea locului indicat pe bilet;

Interdicția de a introduce bagaje mai mari decât formatul A4 (210mm x 297mm x 210mm).

De asemenea, sunt interzise pe stadion bannere, pancarte, afișe cu conținut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator, materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente, aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, stații de amplificare, dispozitive LASER, articole vestimentare care ascund identitatea.

Sunt interzise consumul de alcool sau substanțe interzise în incinta stadionului, iar fumatul în tribune (inclusiv țigări electronice), scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu, amenințări, injurii, gesturi obscene, violență verbală sau fizică, distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare sau staționarea pe scări, căi de acces sau evacuare.

Suporterii, sfătuiți să ajungă la timp pentru a evita ambuteiajele

În contextul restricțiilor de circulație aprobate de Primăria Municipiului București în zona Arenei Naționale, FRF recomandă suporterilor să ajungă din timp pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.

După încheierea partidei, eliberarea locurilor de parcare din interiorul Arenei Naționale se va realiza doar după finalizarea completă a defluirii pietonale. Deplasarea autovehiculelor din parcarea subterană va fi întârziată cu aproximativ 15–20 de minute, în funcție de dinamica fluxului pietonal.

Pe durata acestei așteptări, conducătorii auto sunt rugați să oprească motorul, contribuind astfel la reducerea emisiilor de CO₂ și la protejarea mediului.

Pentru facilitarea deplasării spectatorilor, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.

Naționala României joacă joi, de la 21.00, pe Arena Națională, un meci de pregătire înaintea duelului cu Austria de duminică, din preliminariile CM 2026.