Katerina Siniakova, premiată de WTA pentru al cincilea an încheiat pe primul loc mondial la dublu

Katerina Siniakova și-a consolidat poziția printre marile jucătoare de dublu ale tenisului mondial, după ce a câștigat grupa Liezel Huber la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad (Arabia Saudită), miercuri, asigurându-și prima poziție în clasamentul mondial la final de an, pentru a cincea oară.

Cehoaica, alături de partenera sa Taylor Townsend (SUA), a învins miercuri perechea deținătoare a titlului la Turneul Campioanelor, Gabriela Dabrowski și Erin Routliffe, cu 6-4, 7-6(3), încheind grupa cu un parcurs impecabil și pregătindu-se pentru semifinalele de vineri.

La 29 de ani, Siniakova va marca săptămâna viitoare cea de-a 169-a săptămână în poziția de lider mondial la dublu, statistică în care este depășită doar de Martina Navratilova (237 săptămâni) și Liezel Huber (199). Pentru performanța sa, cehoaica a fost premiată miercuri de Asociația profesionistă de tenis feminin (WTA) cu trofeul Martina Navratilova în cadrul unei ceremonii speciale.

Siniakova are în palmares 11 titluri de Grand Slam la dublu feminin, dintre care șapte alături de Barbora Krejcikova și unul cu Coco Gauff la Roland Garros 2024. Alături de Townsend, cu care joacă de doar trei turnee, a câștigat deja Wimbledon și Australian Open 2025.

Cehoaica, aflată în prezent pe locul 49 la simplu, și Townsend (locul 118) continuă să concureze și la simplu, dar prioritizează turneele de dublu.

„Este greu de descris în cuvinte, dar înseamnă foarte mult. Sunt foarte fericită și sper să nu fie sfârșitul, pentru că încă sunt foarte motivată să obțin mai mult”, a declarat Siniakova, la ceremonia de premiere de miercuri.