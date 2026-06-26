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Kimmich critică atitudinea Germaniei după înfrângerea cu Ecuador: Au vrut mai mult victoria

Căpitanul naționalei Germaniei, Joshua Kimmich, a criticat atitudinea echipei după înfrângerea cu Ecuador, scor 1-2, în ultimul meci din faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2026, afirmând că adversarii au arătat mai multă dorință de a câștiga.
Kimmich critică atitudinea Germaniei după înfrângerea cu Ecuador: Au vrut mai mult victoria
sursă foto: Federico Gambarini/dpa
Petre Apostol
26 iun. 2026, 08:14, Sport
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Deși Germania era deja sigură de primul loc în grupă și de calificarea în șaisprezecimile de finală înaintea partidei, prestația selecționatei pregătite de Julian Nagelsmann a stârnit numeroase discuții.

„Ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că am avut senzația că adversarul și-a dorit mai mult victoria decât noi”, a declarat Kimmich după meci.

Mijlocașul formației Bayern Munchen a subliniat că echipa Ecuadorului a fost mai hotărâtă pe parcursul jocului.

„S-a văzut că adversarul trebuia să câștige și că și-a dorit victoria mai mult decât noi în această zi. Indiferent de context, ei au fost mai incisivi și au jucat mai mult pentru victorie decât am făcut-o noi”, a adăugat căpitanul Mannschaftului.

Selecționerul Julian Nagelsmann a respins însă ideea că jucătorii săi nu s-au implicat total, punând diferența pe seama abordării tactice și a riscurilor asumate de adversari.

„Vă rog să încetați cu aceste afirmații. Jucătorii au dat totul. Ecuadorienii și-au asumat mai multe riscuri în anumite faze. Evident, am făcut schimbări diferite față de situația în care am fi avut nevoie neapărat de un gol, dar nu pot spune despre niciun jucător că nu a dat totul”, a afirmat Nagelsmann.

Portarul Manuel Neuer a avut o poziție similară, apreciind că presiunea rezultatului a fost de partea Ecuadorului.

„Presiunea era asupra ecuadorienilor. Noi eram deja siguri de primul loc în grupă. Este totuși un meci de Cupă Mondială și vrem să câștigăm fiecare partidă. Nu am făcut cel mai bun joc al nostru, însă nu pot reproșa nimănui lipsa de implicare”, a spus veteranul german.

Germania va disputa luni, la Boston, primul meci din faza eliminatorie a Cupei Mondiale, adversara urmând să fie stabilită ulterior dintre cele care încheie pe locul 3 în faza grupelor.

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