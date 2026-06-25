Ecuador, victorie uriașă cu Germania! Sud-americanii sunt ca și calificați în faza eliminatorie

Germania a încheiat faza grupelor cu un eșec surprinzător, 1-2 în fața Ecuadorului, dar rezultatul nu i-a schimbat statutul în Grupa E. Naționala lui Julian Nagelsmann era deja calificată în faza eliminatorie și termină pe primul loc, datorită victoriei directe obținute anterior în fața Coastei de Fildeș.

Nemții au început perfect și au deschis scorul încă din minutul 2, prin Leroy Sané, după o pasă decisivă a lui Florian Wirtz. Răspunsul sud-americanilor a venit rapid: Nilson Angulo a egalat în minutul 9, cu un șut din afara careului, servit de Pedro Vite. Golul victoriei a venit în minutul 78, când Gonzalo Plata a profitat de o fază venită din corner și a dus scorul la 2-1 pentru Ecuador.

Cu 4 puncte acumulate, Ecuadorul este practic ca și calificată în „32”-imi, având mari șanse să prindă unul dintre locurile rezervate celor mai bune echipe de pe poziția a treia. Victoria cu Germania poate cântări enorm în clasamentul locurilor trei, mai ales prin prisma punctajului obținut într-o grupă dificilă.

În celălalt meci al grupei, Coasta de Fildeș și-a asigurat calificarea directă după victoria cu 2-0 în fața lui Curaçao. Omul meciului a fost Nicolas Pépé, autorul unei duble: primul gol a venit în minutul 7, după pasa lui Yan Diomande, iar al doilea în minutul 64, la capătul unei acțiuni la care assistul i-a aparținut lui Ibrahim Sangaré

Clasament final Grupa E:

Germania – 6 puncte Coasta de Fildeș – 6 puncte Ecuador – 4 puncte Curaçao – 1 punct

Germania și Coasta de Fildeș sunt calificate direct în faza eliminatorie, în timp ce Ecuadorul este ca și calificat, după ce a ajuns la 4 puncte. Curaçao părăsește competiția cu un singur punct.