Legendarul Dennis Bergkamp, pus pe o bancnotă cu gestul tehnic făcut la un gol înscris Argentinei

Golul memorabil al lui Dennis Bergkamp împotriva Argentinei, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1998, a devenit oficial o bancnotă.

Recent, Trezoreria Olandeză a ales să imortalizeze această capodoperă sportivă pe o bancnotă de 8 euro, bătută de Royal Enschede, tipografia însărcinată cu producerea monedei olandeze.

Decizia de a-i atribui valoarea de 8 euro nu este întâmplătoare: Bergkamp, ​​protagonistul acelui moment memorabil, purta tricoul cu numărul 8.

Acest gol este socotit o adevărată operă de artă fotbalistică. S-a caracterizat printr-un control impecabil şi un şut magistral, după o pasă lungă a lui Frank de Boer, survenită în minutul 90, care a sigilat victoria cu 2-1.

Pentru a sublinia şi mai mult importanţa lui Bergkamp în istoria fotbalului olandez, bancnota comemorativă nu se limitează doar la imaginea golului, ci prezintă şi un portret al fostului jucător de la Ajax şi de la Arsenal, rămas în istorie pentru frica de zborul cu avionul.

