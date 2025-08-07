Tottenham pierde un om-cheie: James Maddison va lipsi o mare parte din sezon în urma unei accidentări

James Maddison, mijlocașul lui Tottenham și al naționalei Angliei, va fi supus unei operații chirurgicale în urma unei rupturi de ligament încrucișat anterior, a anunțat joi clubul londonez.

Accidentarea a avut loc în timpul meciului amical cu Newcastle, disputat în Seul în pregătirea noului sezon.

Clubul nu a oferit un termen clar pentru revenirea fotbalistului, dar astfel de accidentări necesită, în general, între 6 și 12 luni de recuperare.

Maddison ar putea rata astfel cea mai mare parte a sezonului 2025-2026, care debutează săptămâna viitoare.

„Operația va avea loc în zilele următoare, iar apoi James își va începe recuperarea alături de echipa noastră medicală. Îi dorim însănătoșire grabnică și completă,” a transmis Tottenham într-un comunicat oficial.

Este a doua accidentare gravă pentru fotbalistul de 28 de ani în mai puțin de un an, după ce a ratat finala Europa League din sezonul trecut tot din cauza unei probleme la genunchi.

Clubul a precizat că îl va sprijini pe Maddison „la fiecare pas al procesului de recuperare”.