Lionel Messi a înscris de două ori în victoria lui Inter Miami în semifinalele Leagues Cup

Inter Miami va juca în deplasare împotriva câștigătoarei dintre LA Galaxy și Seattle în finala de duminică.

Messi s-a întors pe teren după o recuperare în urma unei accidentări la un tendon.

Marco Pašalić a deschis scorul pentru Orlando chiar înainte de pauză.

Messi a egalat în minutul 77, transformând un penalty după ce Tadeo Allende a fost faultat în careu. Messi a făcut din nou magie în minutul 88, când a combinat cu Jordi Alba pentru a aduce Miami în avantaj.

Apoi, Telasco Segovia i-a pasat mingea lui Luis Suarez și a primit-o înapoi pentru a pune punctul final victoriei.

„Suntem întotdeauna încântați să câștigăm și acum avem ocazia să luăm acasă un trofeu”, a declarat antrenorul secund Javier Morales.