Messi, două goluri pentru Inter Miami în meciul cu Nashville

Messi a marcat două goluri în prima repriză și a avut două pase decisive, conducând echipa Inter Miami, clasată pe locul trei, la victoria cu 4-0 asupra lui Nashville SC, clasată pe locul șase, sâmbătă seara, în meciul decisiv 3 din prima rundă a seriei de playoff din Conferința de Est.

Tadeo Allende a marcat două goluri la aproximativ trei minute distanță unul de celălalt în repriza a doua, asigurând victoria echipei Inter Miami, care a învins Nashville cu 8-3 în serie.

Messi a contribuit la toate cele opt goluri, marcând cinci și oferind pase decisive la celelalte trei.

Inter Miami va merge la FC Cincinnati pentru un meci din semifinala Estului, pe 22 sau 23 noiembrie.

Câștigătoarea dintre Inter Miami și Cincinnati va juca împotriva echipei Philadelphia Union, clasată pe primul loc, sau a echipei NYCFC, clasată pe locul cinci, în finala din Est. Finala Cupei MLS este programată pentru 6 decembrie, iar Philadelphia, Cincinnati sau Inter Miami ar fi gazdele acelui meci dacă ar ajunge în finala pentru titlu.