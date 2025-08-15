Liverpool FC a prezentat transferul oficial al fundașului italian Giovanni Leoni de la Parma

Campioana Angliei la fotbal Liverpool FC a anunțat, vineri seară, semnarea contractului cu fundașul italian Giovanni Leoni, transferul fiind condiționat de obținerea autorizațiilor internaționale și a permisului de muncă.

În vârstă de 18 ani, Leoni a trecut cu succes vizita medicală și a semnat un contract pe termen lung cu campioana din Premier League la centrul de antrenament AXA Training Centre.

Italianul a evoluat în Serie A pentru Parma în sezonul 2024-2025, adunând 17 apariții și un gol. Anterior, el și-a făcut debutul profesionist la Padova, în martie 2023, la doar 16 ani, iar în a doua parte a sezonului 2023-2024 a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, unde a jucat de 12 ori și a înscris un gol.

Născut la Roma, Leoni, înalt de 1,93 m, a reprezentat Italia la nivel de tineret, evoluând de șapte ori pentru echipa U19. La Liverpool va purta tricoul cu numărul 15.