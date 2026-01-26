Prima pagină » Sport » Lorenzo Musetti ajunge în premieră în sferturi la Australian Open și va juca împotriva lui Djokovic

Lorenzo Musetti ajunge în premieră în sferturi la Australian Open și va juca împotriva lui Djokovic

Italianul Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 5, s-a calificat luni în sferturile de finală ale Australian Open, după ce l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6-2, 7-5, 6-4, ajungând astfel în primul său sfert de finală la Melbourne și al patrulea la un turneu de Grand Slam.
Lorenzo Musetti ajunge în premieră în sferturi la Australian Open și va juca împotriva lui Djokovic
Lorenzo Musetti (ITA) during his second round match at the 2026 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, AUSTRALIA, on January 22, 2026. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
26 ian. 2026, 07:55, Sport

Lorenzo Musetti a dominat partida disputată în Rod Laver Arena, combinând o acoperire excelentă a terenului cu un joc ofensiv constant.

Italianul a încheiat meciul cu 33 de lovituri câștigătoare și a dictat schimburile de pe fundul terenului, folosindu-și forehandul cu mult efect pentru a forța erorile adversarului.

Succesul vine la doar două zile după un meci-maraton de peste patru ore și jumătate, câștigat în cinci seturi contra lui Tomas Machac. Însă, Musetti nu a arătat semne evidente de oboseală.

Fritz, cap de serie numărul 9, a avut dificultăți la serviciu în primul set și nu a reușit să profite de puținele șanse avute la retur, încheind meciul fără să câștige vreuna dintre mingile de break.

În sferturile de finală, Lorenzo Musetti îl va întâlni pe Novak Djokovic, de zece ori campion la Australian Open.

Sârbul a avansat luni în sferturi după retragerea cehului Jakub Mensik, accidentat.

Djokovic conduce clar duelurile directe cu Musetti, scor 9-1.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere
Gandul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor