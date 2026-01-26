Lorenzo Musetti ajunge în premieră în sferturi la Australian Open și va juca împotriva lui Djokovic

Lorenzo Musetti a dominat partida disputată în Rod Laver Arena, combinând o acoperire excelentă a terenului cu un joc ofensiv constant.

Italianul a încheiat meciul cu 33 de lovituri câștigătoare și a dictat schimburile de pe fundul terenului, folosindu-și forehandul cu mult efect pentru a forța erorile adversarului.

Succesul vine la doar două zile după un meci-maraton de peste patru ore și jumătate, câștigat în cinci seturi contra lui Tomas Machac. Însă, Musetti nu a arătat semne evidente de oboseală.

Fritz, cap de serie numărul 9, a avut dificultăți la serviciu în primul set și nu a reușit să profite de puținele șanse avute la retur, încheind meciul fără să câștige vreuna dintre mingile de break.

În sferturile de finală, Lorenzo Musetti îl va întâlni pe Novak Djokovic, de zece ori campion la Australian Open.

Sârbul a avansat luni în sferturi după retragerea cehului Jakub Mensik, accidentat.

Djokovic conduce clar duelurile directe cu Musetti, scor 9-1.