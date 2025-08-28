Manchester United, eliminată din Cupa Angliei. Amorim recunoaște că echipa a fost „complet pierdută”

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a declarat că echipa sa „a fost complet pierdută” după ce a suferit o înfrângere dezastruoasă în Cupa Angliei la Grimsby, echipă din League Two.

United, care era condusă cu 2-0 după 30 de minute a avut o prestație lamentabilă, înainte ca Bryan Mbeumo și Harry Maguire să marcheze, ducând meciul la lovituri de departajare, scrie BBC.

Scorul final a fost 12-11 în favoarea gazdelor.

Reflectând asupra înfrângerii, Amorim a spus: „Cred că aceasta este limita. Cred că ceva trebuie să se schimbe. Cred că a câștigat cea mai bună echipă, singura echipă care a fost pe teren”.

„Cred că a fost clar pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Felul în care am început meciul, fără intensitate, ne-a făcut să fim complet pierduți”, a mai spus el.

United, de 20 de ori campioană a Angliei, a terminat pe locul 15 în sezonul trecut, în cea mai slabă campanie din ligă de la retrogradarea din 1974.

Acum, una dintre cele două șanse realiste de a câștiga un trofeu în acest sezon a dispărut, după unul dintre cele mai slabe rezultate din istoria clubului.