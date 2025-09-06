Max Verstappen ajunge în pole position la Marele Premiu al Italiei

Max Verstappen a ocupat pole position-ul la Marele Premiu al Italiei, sâmbătă, campionul en-titre al Formulei 1 având șansa, la Monza, de a încetini dominația McLaren.

Olandezul Verstappen, care a câștigat ultimele patru titluri mondiale, va începe în primul rând alături de Lando Norris, care a fost chiar în fața coechipierului său de la McLaren și liderul campionatului, Oscar Piastri.

După ce a condus o mare parte din Q3, Verstappen a smuls primul loc în ultimele secunde ale calificărilor de la Norris, care a fost puternic în acest weekend și pare să-l fi depășit pe pilotul Red Bull.

Verstappen a finalizat ultimul tur rapid într-un minut și 18,792 secunde, cu 0,077 secunde înaintea lui Norris și cu 0,190 secunde mai rapid decât Piastri, care îl conduce pe Norris cu 34 de puncte în fruntea clasamentului piloților.