Medvedev îl învinge pe Kecmanovic şi ajunge în sferturi la Adelaide

Fostul campion la US Open, Medvedev a fost provocat în turul precedent de Lorenzo Sonego, salvând nouă mingi de set înainte de a câştiga primul set, dar a avut o misiune mai uşoară în faţa sârbului Kecmanovic, numărul 29 mondial.

"Cred că a fost un meci grozav. Miomir este un adversar dur, un jucător bine clasat, aşa că nu mai sunt băieţi uşor de învins la Adelaide", a declarat Medvedev, citat de tennisuptodate.com

"Nu sunt sigur că au existat (adversari uşori) din primul tur, aşa că sunt fericit că am trecut, sunt mulţumit de nivelul meu".

Pentru Medvedev, numărul şapte mondial, urmează o întâlnire cu compatriotul şi al optulea favorit, Karen Khachanov, care l-a învins cu 6-4, 6-2 pe britanicul Jack Draper.

"Mă aşteptam la o bătălie grea împotriva lui Jack, deoarece am avut o luptă bună la US Open, care din păcate nu s-a terminat aşa cum mi-am dorit", a declarat Khachanov, care s-a impus atunci când Draper s-a retras cu o accidentare la tendon la Flushing Meadows, anul trecut.

"Are un parcurs bun, este un jucător tânăr, în plină ascensiune. De la început până la sfârşit am făcut un meci solid... cu toate componentele jocului meu, am fost destul de mulţumit astăzi."

În sferturile de finală ale turneului ATP 250 s-a mai calificat şi japonezul Yoshihito Nishioka, care a continuat victoria surprinzătoare în faţa campionului Mastersului de la Paris, Holger Rune, cu o victorie cu 6-4, 6-3 în faţa americanului Mackenzie McDonald.

Australian Open se desfăşoară în perioada 16-29 ianuarie la Melbourne Park.