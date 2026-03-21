Minaur Baia Mare învinge pe CSM Târgu Jiu și urcă pe locul 5 în Liga Națională de handbal feminin

Partida a fost strânsă pe toată durata ei, scorul fiind egal în mai multe rânduri. De la scorul 20-20 în minutul 45, Minaur a făcut diferența, reușit să se desprindă la trei goluri, după o perioadă de opt minute fără gol a oaspetelor.

Până la final, echipa din Baia Mare a gestionat avantajul creat.

Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Alba Chiara Spugnini Santome, cu șase goluri, urmată de Jessica Quintino Ribeiro, cu cinci reușite.

De partea cealaltă, Helena Gilda Simao Paulo a înscris șapte goluri pentru CSM Târgu Jiu.

Portarul echipei naționale a României, Yuliya Dumanska, a fost decisiv pentru Minaur, cu opt intervenții.

În urma succesului, formația din Baia Mare urcă pe locul 5 în clasament, cu 19 puncte, la doar două puncte de locul al patrulea.

Pentru CSM Târgu Jiu, a reprezentat a 13-a înfrângere, ocupând locul 9, cu 10 puncte.