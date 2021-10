UPDATE 20 octombrie, ora 13.00. După apariţia articolului, MTS a trimis un drept la replică, prin intermediul consilierului minnistrului, Roxana Ciuhulescu. Îl publicăm integral:

„Ca urmare a informaţiilor apărute în presă, pe fondul articolului publicat de Mediafax în data de 18.10.2021, sub semnătura domnului Daniel Contescu (link: https://www.mediafax.ro/sport/ministrul-sportului-eduard-novak-convocat-in-parlament-sa-dea-explicatii-privind-o-presupusa-nedreptate-facuta-unui-sportiv-cu-handicap-20304676), conform cărora Ministrul Tineretului şi Sportului, Carol-Eduard Novak, ar fi refuzat să se prezinte sau nu ar fi răspuns convocării de a se prezenta în faţa membrilor Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatului României, pentru a oferi clarificări cu privire la situaţia sportivului paralimpic Theodor Matican şi a motivelor pentru care acesta nu a făcut parte din delegaţia României la Jocurile Paralimpice Tokio 2020, vă transmitem următorul drept la replică.

Dat fiind faptul că pe adresa Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv poşta electronică, nu fusese primită nicio comunicare din partea Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la o eventuală audiere a ministrului Carol-Eduard Novak sau a unui alt reprezentant al ministerului în data de 20 octombrie, instituţia noastră a consultat Secretariatul Comisiei din Senatul României pentru a verifica traseul unui astfel de document, demersuri în urma cărora nu s-a confirmat că această convocare ar fi fost transmisă Ministerului Tineretului şi Sportului.

Ca urmare a acestui fapt, instituţia noastră s-a adresat către Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatului României prin adresa nr. 100/19.10.2021, menţionând faptul că, urmare a lipsei unei comunicări instituţionale privind audierea din data de 20 octombrie, Ministerul Tineretului şi Sportului nu va putea fi reprezentat în cadrul acesteia, dar îşi manifestă întreaga disponibilitate de a oferi orice informaţii necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor Comisiei.

În cursul aceleiaşi zile, prin adresa nr. XXVI/682/19.10.2021, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatului României a transmis către Ministerul Tineretului şi Sportului o invitaţie de participare a domnului Ministru Carol-Eduard NOVÁK la lucrările şedinţei din data de 26 octombrie 2021, orele 13:30, şedinţă în care se va dezbate petiţia domnului Sorin Matican, antrenorul şi tatăl sportivului paralimpic Theodor Matican.

Ministerul Tineretului şi Sportului va confirma în cel mai scurt timp, prin comunicare oficială adresată Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatul României, participarea domnului Ministru Carol-Eduard NOVÁK la lucrările şedinţei din data de 26 octombrie 2021, prin prezenţă fizică sau online, în funcţie de modul concret de organizare a lucrărilor la acel moment.

Toate documentele menţionate mai sus pot fi consultate de presă, cu condiţia formulării unei solicitări în acest sens potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”.



/////////////////

Senatorul PSD de Vâlcea, Bogdan Matei, fost ministru al Tineretului şi Sportului (MTS), l-a chemat la comisia pe care o conduce pe Eduard Novak, actualul ministru al Sportului. Situaţia a fost declanşată de cazul sportivului paralimpic Theo Matican.



Bogdan Matei este preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din cadrul Senatului, comisie care îi mai conţine pe Cristina Ioan (PNL-vicepreşedinte) şi pe Ionuţ Neagu (AUR-secretar).



Conform lui Bogdan Matei, MTS şi Comitetul Naţional Paralimpic (CNP) ezită să răspundă convocării la comisie.



Miza scandalului o reprezintă situaţia sportivului paralimpic Theo Matican, căruia i s-a refuzată participarea la Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo împreună cu însoţitor.



La comisie a fost chemată şi Sally Wood Lamont, preşedinta Comitetului Naţional Paralimpic, acuzată de un alt sportiv paralimpic de faptul că nu pune în executare o decizie definitivă a unei instanţe.

Scandal mondial: au fost sesizate CNCD şi Comitetul Internaţional Paralimpic

„Am reierat invitaţia pentru ca ministrul Sportului să fie audiat pe 20 octombrie. Dacă nu se poate la data respectivă, aşteptăm o altă propunere. Ministerul nu ne-a răspuns încă. Am convocat-o la comisie şi pe doamna Sally. La fel, nu am primit încă un răspuns. Avem în vedere şi faptul că activitatea Comitetului Paralimpic Român se desfăşoară, în mare parte, la Cluj, nu la Bucureşti.



Din punctul meu de vedere, sportivului nostru, Theo Matican, i s-a făcut o mare nedreptate. Se calificase şi avea dreptul să participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Comitetul Naţional Paralimpic a motivat că nu ţine cont de legislaţia românească privind persoanele cu dizabilităţi. Legislaţia română este clară, iar Theo se încadra la gradul de handicap care îi permitea să aibă însoţitor.



Este motivul pentru care am sesizat, printr-o adresă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Am trimis sesizări la Federaţia Internaţională de Ciclism, dar şi la Comitetul Internaţional Paralimpic.



Dorim însă să ascultăm punctele de vedere ale ministrului, având în vedere că ministerul Sportului are reprezentant în Comitetul Naţional Paralimic Român, şi punctele de vedere ale doamnei Sally, să vedem cum stau lucrurile, din punctul dumnealor de vedere”, ne-a declarat, azi, senatorul Bogdan Matei.

„Nu poate să se îmbrace sau să se încalţe singur”

Tatăl lui Theo, medicul Sorin Matican, a reclamat într-o scrisoare publică faptul că fiul său a primit interzis să participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo cu însoţitor, deşi avea dreptul.

În aceste condiţii, sportivul, care „nu poate să se îmbrace sau să se încalţe singur”, după cum explică Sorin Matican în respectiva scrisoare deschisă, a ratat competiţia derulată în Japonia, în perioada 24 august- 5 septembrie.



Theo, 23 de ani, s-a născut cu dizabilităţi, având diagnosticul de paralizie cerebrală în formă diskinetică coreo-atetozica, care este descris prin prezenţa unor tulburări de coordonare, de statică şi dinamică, de mers şi echilibru.



Senatorul Bogdan Matei a cerut şi opinia ministerului Muncii, care dă dreptate familiei Matican (vezi galerie foto). Răspunsurile MTS şi CNP nu ne-au parvenit, dar le vom publica de îndată ce vor veni.