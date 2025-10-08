Mircea Lucescu își asumă deciziile la lot: Eu am curaj, nu mă ascund

Mircea Lucescu a oferit detalii despre deciziile sale pentru lotul național, la conferința de presă premergătoare meciului cu Moldova, potrivit prosport.ro.

Despre Ianis Hagi, el a afirmat: „Are cea mai mare experiență din grupul care va juca mâine. Și, după aceea, vom vedea. Depinde de el, nu depinde de mine.”

Despre Lisav Eissat, convocat pentru prima dată la echipa națională, selecționerul a fost tranșant: „Joacă titular. Eu am curaj, nu sunt omul care să se ascundă de responsabilități. Mi-am asumat această responsabilitate, răspund.”

Prin aceste mesaje, Lucescu transmite că își asumă deciziile tactice și optează pentru transparență și curaj în fața provocărilor, evitând compromisurile sau ezitările care pot apărea într-un context sportiv tensionat.

Naționala are programat, joi, un meci amical cu Moldova, pe Arena Națională.