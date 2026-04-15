Monday Etim (Universitatea Craiova), suspendat 3 etape după eliminarea directă din meciul cu Universitatea Cluj

Decizia vine după eliminarea directă a lui Etim din partida pierdută de olteni pe terenul echipei Universitatea Cluj, scor 0-4, în etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.

Etim a fost eliminat în minutul 20 al meciului disputat luni seară, după o intrare extrem de dură asupra lui Dino Mikanovic, când a lovit adversarul cu talpa pe tibie.

Arbitrul Istvan Kovacs a acordat direct cartonaș roșu, considerând intervenția drept abatere gravă.

Potrivit comunicatului oficial, sancțiunea a fost dictată în baza articolului 63 din Regulamentul Disciplinar, care prevede suspendări între două și șase etape pentru faulturi violente fără urmări medicale grave.

În urma acestei decizii, atacantul nu va putea evolua în meciurile cu FC Rapid București și FC Argeș din play-off, precum și în partida de Cupă împotriva lui Dinamo București.

Eliminarea lui Etim a venit într-un moment critic al jocului, la scurt timp după ce gazdele deschiseseră scorul. A fost al doilea meci consecutiv în deplasare în care echipa antrenată de Filipe Coelho a avut un jucător eliminat, după episodul din partida cu Dinamo.

De asemenea, Comisia de Disciplină i-a mai sancționat și pe jucătorul echipei Unirea Slobozia, Esteban Orozco Fernandez, și antrenorul secund Marius Enache Costea, în urma eliminărilor din partida cu FC Petrolul, scor 1-2, în etapa a 4-a din play-out.

Orozco Fernandez Esteban a fost sancționat cu suspendare pentru două meciuri și cu o amendă de 3.000 de lei. În minutul 18 al partidei, Orozco a avut o intervenție imprudentă asupra lui Marco Dulca, lovindu-l cu talpa peste umărul stâng. Iar arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu.

Antrenorul secund Marius Enache Costea a primit o suspendare tot de două meciuri, plus o penalitate de 360 de lei, pentru părăsirea neregulamentară a suprafeţei tehnice.