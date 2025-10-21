Prima pagină » Sport » Mondialele de gimnastică. Sabrina Voinea se instalează pe prima poziţie la bârnă, cu 13.833 puncte

Gimnasta română Sabrina Manea-Voinea a avut o evoluţie foarte bună la debutul la Campiontele Mondiale de la Jakarta (Indonezia), instalându-se pe prima poziţie a clasamentului la bârnă, cu un total de 13.833 puncte, a doua sa performanţă din carieră la competiţii majore la respectivul aparat.
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
21 oct. 2025, 10:51, Sport

Gimnasta română a fost notată cu 7.633 la execuţie, un exerciţiu cu o dificultate de 6.200, fără penalităţi. Aceasta a devansat-o în clasamentul provizoriu pe canadianca Elsabeth Black, cu 13.466 puncte, şi pe japoneza Aiko Sugihara, cu 13.433 puncte.

Pentru Sabrina Manea-Voinea a fost a doua performanţă din carieră în competiţiile majore internaţionale, după cea din calificările Jocurilor Olimpice de la Paris, când a fost notată cu 14.000 puncte.

Românca Denisa Golgotă, de asemenea prezentă în concurs, a obţinut 12.833 puncte, în afara Top 10, în timp ce Anamaria Mihăescu a obţinut 11.300 puncte.

După subdiviziunea a şasea, în care evoluează România, vor mai fi încă patru subdiviziuni programate, în cursul zilei de marţi.