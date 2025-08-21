MotoGP. Campionul en-titre Jorge Martin, entuziasmat de noua pistă de la Balaton, din Ungaria

După un sezon dificil marcat de accidentări şi ghinion, Martin vede această etapă ca o oportunitate de a se concentra pe senzaţiile din mers, fără comparaţii cu vechile trasee.

„În trecut, aveam o mulţime de referinţe – puncte de frânare, modul de abordare şi ieşire din viraje. Pe aceeaşi pistă, anul următor, încercam să fac la fel, dar nu mai funcţiona”, explică Martin, într-o conferinţă susţinută joi, citat de site-ul oficial al MotoGP. „Trebuie să-mi schimb stilul cu această motocicletă. Punctul forte poate fi altul, slăbiciunea poate fi diferită”, a mai spus campionul spaniol.

La Balaton, fiind o pistă nouă, problema se reduce: „Aici, fără repere, pot să concurez pur şi simplu şi să lucrez pe senzaţiile din mers, fără să încerc să schimb motocicleta”.

Pilotul nu îşi fixează un obiectiv clar de clasament, ci se concentrează pe procesul de perfecţionare: „Nu ştiu la ce să mă aştept. Vreau să mă concentrez pe mine, să îmi descopăr limitele cu motocicleta şi să văd ce am nevoie pentru a fi mai rapid – acesta este singurul meu ţel”.

Martin a revenit în competiţie la finalul lunii iulie, după o absenţă îndelungată cauzată în principal de o accidentare.