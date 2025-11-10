Campionul en-titre la MotoGP, Jorge Martin, revine pentru ultimul Grand Prix al sezonului

Echipa Aprilia a anunțat luni într-un comunicat că pilotul spaniol se va prezenta joi la controlul medical oficial, în speranța de a primi acordul de a concura. Dacă va primi undă verde, ar fi doar a șaptea cursă în care Martin ia startul în 2025, din cele 22 programate în acest sezon.

„Jorge Martin va face deplasarea la Valencia. Pilotul spaniol, absent de la GP-ul Japoniei din cauza unei fracturi cu deplasare la clavicula dreaptă, suferită în cursa sprint, trebuie să fie examinat de echipa medicală a Campionatului Mondial pentru a primi permisiunea de a concura”, se arată în comunicatul echipei.

Sezonul lui Martin a fost un adevărat calvar. Accidentat încă din presezon, a revenit în aprilie la GP-ul din Qatar, unde a scăpat ca prin minune după ce a fost lovit de o altă motocicletă, în urma unui accident colectiv.

Cu coaste fracturate și pneumotorax, Martin a revenit în competiție abia în iulie, în Cehia, a reușit să ia startul în cinci etape, apoi și-a fracturat clavicula.