Campionul en-titre la MotoGP, Jorge Martin, revine pentru ultimul Grand Prix al sezonului

Campionul mondial din 2024 la MotoGP, spaniolul Jorge Martin, accidentat în repetate rânduri în actualul sezon, intenționează să fie prezent în acest weekend la Grand Prix-ul Comunității Valencia, ultima etapă a sezonului. Participarea sa la cursă depinde însă de aprobarea medicilor.
Petre Apostol
10 nov. 2025, 16:28, Sport

Echipa Aprilia a anunțat luni într-un comunicat că pilotul spaniol se va prezenta joi la controlul medical oficial, în speranța de a primi acordul de a concura. Dacă va primi undă verde, ar fi doar a șaptea cursă în care Martin ia startul în 2025, din cele 22 programate în acest sezon.

„Jorge Martin va face deplasarea la Valencia. Pilotul spaniol, absent de la GP-ul Japoniei din cauza unei fracturi cu deplasare la clavicula dreaptă, suferită în cursa sprint, trebuie să fie examinat de echipa medicală a Campionatului Mondial pentru a primi permisiunea de a concura”, se arată în comunicatul echipei.

Sezonul lui Martin a fost un adevărat calvar. Accidentat încă din presezon, a revenit în aprilie la GP-ul din Qatar, unde a scăpat ca prin minune după ce a fost lovit de o altă motocicletă, în urma unui accident colectiv.

Cu coaste fracturate și pneumotorax, Martin a revenit în competiție abia în iulie, în Cehia, a reușit să ia startul în cinci etape, apoi și-a fracturat clavicula.