Nadal sare peste US Open: nu sunt pregătit 100%. Care va fi următoarea competiţie la care va participa

Rafael Nadal, învins la Olimpiadă de Novak Djokovic în turul doi la simplu masculin, în ziua a treia de la Paris 2024 - pe 29 iulie 2024, nu va fi printre protagoniştii următorului US Open, programat între 26 august şi 8 septembrie.

Tenismenul spaniol a anunţat forfaitul printr-o postare pe canalele sale de socializare: „Bună ziua tuturor, vă scriu astăzi pentru a vă anunţa că am decis să nu particip la US Open, un loc din care am amintiri fantastice.

Voi rata sesiunile electrice şi speciale de seară de la Arthur Ashe din New York, dar nu cred că aş putea da 100% de data aceasta. Mulţumesc în special tuturor fanilor mei din Statele Unite, iar următorul eveniment va fi Laver Cup de la Berlin”.

Competiţia este programată în perioada 20-22 septembrie, în capitala Germaniei.

Nadal, în vârstă de 38 de ani, câştigător a 22 de turnee de Grand Slam, a jucat în acest an doar şapte turnee, dintre care şase pe zgură, după un 2023 afectat de probleme fizice.

La Olimpiadă s-a oprit în sferturile de finală la dublu, probă în care a făcut pereche cu Carlos Alcaraz.