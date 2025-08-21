Ruse, Cristian și Cîrstea își cunosc adversarele din primul tur de la US Open

Jaqueline Cristian (locul 50 WTA) va juca în primul tur cu Danielle Collins (SUA, 9 WTA). Cristian a început bine sezonul pe hardul nord-american, cu turul 3 la Montreal, însă a ieșit rapid la turneele din Cincinnati și Monterrey. Cea mai bine clasată jucătoare din România la acest moment participă pentru a treia oară pe tabloul principal la Flushing Meadows, fără să fi trecut până acum de prima rundă. În 2024, a fost eliminată de Daria Kasatkina.

Gabriela Ruse (67 WTA) va debuta împotriva Dariei Kasatkina (Australia, 17 WTA), cap de serie 15. Ruse traversează o perioadă modestă, după finala de la S’Hertogenbosch, fiind eliminată din primul tur la Wimbledon, Praga, Montreal, Cincinnati și Cleveland. Pentru sportiva din București, acesta va fi al cincilea US Open pe tabloul principal, unde anul trecut a atins turul 3, cedând în fața Paulei Badosa, 6-4, 1-6, 6-7 (8-10).

Sorana Cîrstea (112 WTA), prezentă pe tabloul principal grație clasamentului protejat, o va întâlni pe Solana Sierra (Argentina, 75 WTA). Cele două nu s-au mai confruntat până acum, iar Cîrstea vine după calificarea în sferturile turneului WTA 250 de la Cleveland. Aceasta va fi a 16-a participare a sa pe tabloul principal la US Open, după ce în 2023 a ajuns până în sferturi, cel mai bun rezultat al său la un Grand Slam.