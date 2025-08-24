Superliga: CFR Cluj suferă o nouă înfrângere la scor, 1-4 cu Oțelul Galați

Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Patrick, după o greșeală a lui Leo Bolgado.

Același jucător a dublat avantajul în finalul primei reprize. Situația formației clujene s-a complicat la începutul reprizei secunde, când Bolgado a fost eliminat pentru un fault la Kazu.

Patrick a reușit hat-trick-ul în minutul 55, dar Korenica a redus din diferență în minutul 71.

În minutul 76 Bană a profitat de o nouă greșeală a defensivei CFR-ului, stabilind scorul final, 4-1.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați a acumulat 9 puncte și ocupă locul 9 în clasamentul Superligii, în timp ce CFR Cluj rămâne cu 5 puncte, fiind pe poziția a 13-a.

Noua umilință pentru CFR vine după plecarea lui Dan Petrescu, care a demisionat în urma eșecului cu Häcken (scor 7-2), în Conference League. Pe banca echipei din Gruia a revenit italianul Andrea Mandorlini.

Formații

Oțelul Galați: I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes, Kazu – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho, Patrick, Bană

Rezerve: G. Ursu, A. Rus, D. E. Neicu, A. Iacob, Chira, M. Frunză, Bordun, Postelnicu, D. Sandu, Paulinho, A. Ciobanu, D. C. Neicu

Antrenor: Laszlo Balint

CFR Cluj: Hindrich – Șfaiț, Kresic, Bolgado, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, Djokovic, Korenica – Postolachi, Badamosi

Rezerve: Gal, Camora, Kun Gyorgy, Perianu, Fică, A. Păun, Cordea, Biliboc, Deac, Gjorgjievski

Antrenor: Laurențiu Rus