Andrea Mandorlini se reîntoarce antrenor principal la CFR Cluj, după demisia lui Dan Petrescu

Clubul din Gruia i-a urat bun revenit antrenorului Andrea Mandorlini.

„CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal. În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru. Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre”, scrie CFR Cluj pe Facebook.

CFR Cluj îi urează succes lui Mandorlini și „cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi”.

Madorlini revine la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu a anunțat că pleacă de pe banca tehnică a echipei CFR Cluj, în urma înfrângerii usturătoare a clubului din turul play-off-ului Conference League, scor 2-7 pe terenul echipei suedeze Hacken, cel mai dur eșec din istorie în competițiile europene pentru clujeni.