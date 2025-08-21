Dan Petrescu și-a dat demisia după rușinea istorică a CFR-ului cu Hacken în Suedia

Decizia vine imediat după fluierul final al meciului din Suedia, deși finanțatorul Nelu Varga a spus că nu vrea să ia o decizie la cald, scrie ProSport.

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj! Antrenorul n-a putut îndura umilința după 2-7 cu Hacken

Dan Petrescu a trăit o adevărată umilință în meciul tur cu Hacken. Formația din Suedia a reușit un meci de-a dreptul extraordinar și le-a dat 7 goluri ardelenilor.

La conferința de presă ulterioară duelului, Dan Petrescu s-a declarat foarte supărat de ce s-a întâmplat și și-a anunțat demisia! Vestea vine chiar după ce Nelu Varga a declarat, în exclusivitate pentru ProSport, că nu se gândește să ia o decizie la cald.

Dan Petrescu a avut un salariu de 30.000 de euro lunar la CFR Cluj, iar clauza de reziliere costă o avere! Conform înțelegerii dintre Dan Petrescu și Nelu Varga, partea care vrea să rupă contractul trebuie să achite nu mai puțin de 400.000 de euro.

Rămâne de văzut dacă Nelu Varga va reuși să-l convingă în vreun fel pe Dan Petrescu să continue la CFR Cluj, în ciuda dezamăgirii trăite în Suedia.

Ce a declarat Nelu Varga imediat după umilința din Suedia, cu Hacken: „Chiar nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat!”

Patronul ardelenilor s-a arătat extrem de supărat și a declarat, pentru ProSport, că nu înțelege ce s-a întâmplat în Suedia. Totodată, omul de afaceri a menționat că a putut urmări doar evoluția scorului, pe o platformă online, fără să vadă meciul.

Nelu Varga vrea să facă o analiză la rece a meciului pentru a putea da un verdict clar asupra a ceea ce s-a întâmplat cu Hacken.

„Nu am avut cum să văd meciul. Am urmărit pe Flashscore și sunt foarte supărat. Și foarte dezamăgit! Vreau să reflectez bine și să nu fac analize la cald. O să văd mâine pe video ce s-a întâmplat.

Nu pot să înțeleg! Nu este o scuză că au jucat pe sintetic și au luat șapte goluri. Chiar nu înțeleg ce s-a intamplat cu jucătorii și cu antrenorul”, a declarat Nelu Varga, pentru ProSport.