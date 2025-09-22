Naţionala de fotbal. A fost anunțat lotul preliminar de 22 de stranieri pentru meciurile cu Moldova şi Austria

Ambele meciuri se dispută pe Arena Naţională din Bucureşti.
Programul partidelor:
- Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova (amical)
- Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria (preliminarii CM 2026)
Lotul final, care va include şi fotbalişti din campionatul intern, urmează să fie stabilit ulterior.
Lista preliminară a stranierilor (22 de jucători):
- Portari: Horaţiu Moldovan (Real Oviedo, 16/0), Răzvan Sava (Udinese, 0/0), Ionuţ Radu (Celta Vigo, 4/0)
- Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, 33/1), Deian Sorescu (Gaziantep, 23/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 43/1), Virgil Ghiţă (Hannover 96, 5/0), Bogdan Racoviţan (Raków, 4/0), Ionuţ Nedelcearu (Akron Togliatti, 27/2), Radu Drăguşin (Tottenham, 27/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 0/0)
- Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa, 33/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, 1/0), Olimpiu Moruţan (Aris Salonic, 16/1), Nicolae Stanciu (Genoa, 84/15), Ianis Hagi (Alanyaspor, 47/6), Alexandru Mitriţă (Zhejiang, 26/4)
- Atacanţi: Dennis Man (PSV, 39/10), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 31/5), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2), Denis Drăguş (Eyüpspor, 26/7)
România ocupă în prezent locul 3 în Grupa de calificare, cu 7 puncte după cinci meciuri, fiind devansată de Bosnia-Herţegovina (12 p) şi Austria (12 p). Primele clasate merg direct la turneul final din 2026, găzduit de SUA, Mexic şi Canada, în timp ce echipele de pe locurile secunde intră în baraj.