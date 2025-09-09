Naţionala de fotbal U21 a României întâlneşte San Marino în etapa a doua a preliminariilor Euro 2027

Naţionala pregătită de Costin Curelea a debutat cu o remiză albă în preliminarii, cu Kosovo, meci disputat la Iaşi, vineri.

De partea cealaltă, San Marino a debutat cu o înfrângere categorică pe terenul Finlandei, scor 0-7. De altfel, în istoria participărilor în preliminarii, San Marino a pierdut 136 de meciuri, fiind depăşită doar de Luxemburg, cu 155.

Turneul final al Campionatului European de tineret din 2027 va fi găzduit în comun de Albania şi Serbia, ambele naţionale fiind calificate automat. Pentru celelalte 14 locuri se luptă 51 de echipe, repartizate în 9 grupe în urma tragerii la sorţi din februarie. Şase grupe sunt alcătuite din câte şase echipe, iar trei din câte cinci. Câştigătoarele grupelor vor obţine calificarea directă la EURO 2027, alături de cea mai bună echipă de pe locul secund (rezultatele cu ultima clasată în grupele de 6 nu vor fi luate în calcul).

Celelalte opt formaţii clasate pe locul 2 vor disputa un baraj tur-retur, din care se vor decide cele patru echipe calificate pentru a completa tabloul de 16 participante la turneul final.

Pe lângă titlul european, turneul de tineret din Albania şi Serbia contează şi pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, programate în 2028. România are şansa de a ajunge la al cincilea turneu continental consecutiv.