Cezar Ouatu va interpreta imnul național înaintea meciului României cu San Marino, la Ploiești

Artistul Cezar Ouatu va intra pe gazon alături de orchestra Filarmonicii din Ploiești.

„Mulțumesc FRF pentru invitație! Este o bucurie unică, o mândrie și o mare onoare să pot intona imnul României la meciul naționalei de fotbal pe 18 noiembrie, fix în orașul meu natal, Ploiești, pe stadionul Ilie Oană! Vă aștept pe toți să cântăm din suflet și să ne susținem tricolorii așa cum se cuvine”, a declarat Cezar Ouatu, potrivit FRF.

Federația Română de Fotbal a anunțat, totodată, că toate cele 11.700 de bilete destinate publicului pentru acest meci au fost vândute.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni selecționata statului San Marino în ultimul meci din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Indiferent de rezultat, România va încheia pe locul treilea în clasamentul grupei.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va participa în luna martie la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.