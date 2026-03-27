Naționala de tineret joacă împotriva Kosovo U21 în calificările pentru Euro 2027

Partida Kosovo U21-România U21 este programată vineri de la ora 20.00 pe Stadionul Fadil Vokrri din Pristina.

Este primul meci al reprezentativei de tineret a României din 2026, în cadrul calificărilor pentru Euro 2027.

Următoarea partică este programată în 31 martie de la ora 19.00 cu San Marino. Meciul se va disputa pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Iată lotul convocat de selecționerul Costin Curelea:

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).