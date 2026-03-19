Naționala U17 de fotbal joacă în Italia pentru calificarea la Campionatul European 2026

Reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu face parte dintr-o grupă alături de selecționatele din Islanda, Portugalia și Italia, țara gazdă a mini-turneului. Doar câștigătoarea grupei va obține calificarea la turneul final.

Meciurile sunt programate în perioada 25–31 martie, în Italia, după următorul program:

25 martie, ora 15:00: Islanda – România

28 martie, ora 13:00: Portugalia – România

31 martie, ora 19:00: România – Italia

Partida împotriva Italiei va fi transmisă în direct pe platforma FRF TV.

România U17 a ajuns în această fază după ce a încheiat pe locul secund grupa preliminară din toamnă, înregistrând următoarele rezultate: cu Franța 1-1, Israel 1-1, Azerbaidjan 5-1.

Lotul convocat include jucători de la cluburi din țară și din străinătate, precum Real Betis, AS Roma, ACF Fiorentina sau Real Madrid CF.

Lotul României U17, anunțat joi de Federația Română de Fotbal, este următorul:

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis), Rareș Andrei (FCSB)

Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (FC Rapid 1923), Andrei Dăncuș (FCSB), Daniele Paul (AS Roma), Ayan Anghel (CS Dinamo București), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina), Eduardo Corlat (Real Madrid), Lorand Bencze (AFK Csikszereda), Claudiu Stancu (CSM Slatina)

Mijlocași: Matei Pădure (FCSB), Ioan Precup (CD Roda), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța)

Atacanți: Răzvan Marincean (Farul Constanța), Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitra (Borussia Mönchengladbach), Darius Bota (AFK Csikszereda).