Prima pagină » Sport » Nemanja Matic, fost jucător la Manchester United și Chelsea, semnează cu Sassuolo în Serie A

Nemanja Matic, fost jucător la Manchester United și Chelsea, semnează cu Sassuolo în Serie A

Echipa italiană de fotbal Sassuolo a anunțat oficial marți transferul mijlocașului sârb Nemanja Matic, fost jucător la Manchester United și Chelsea, până la 30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire automată pentru sezonul următor în funcție de anumite condiții contractuale.
Nemanja Matic, fost jucător la Manchester United și Chelsea, semnează cu Sassuolo în Serie A
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
26 aug. 2025, 15:23, Sport

Cunoscut sub porecla „The Wolf”, Matic, în vârstă de 37 de ani, este cel mai titrat jucător care a semnat vreodată cu Sassuolo, potrivit comunicatului echipei nou-promovate în Serie A.

Născut la Šabac pe 1 august 1988, Matic și-a început cariera la juniorii Stelei Roșii și Partizan Belgrad, continuând cu echipe precum Jedinstvo Ub, Kolubara și VSS Košice, unde s-a remarcat și a intrat în atenția naționalei Serbiei.

În 2009 a ajuns la Chelsea, unde a câștigat FA Cup, iar după un sezon la Vitesse și trei sezoane de succes la Benfica, a revenit la Chelsea sub conducerea lui José Mourinho, cucerind două Premier League, o Cupă a Ligii și adunând peste 120 de apariții între campionat și competițiile europene.

În 2017 a trecut la Manchester United, debutând în Supercupa Europei contra Real Madrid și strângând peste 120 de meciuri pentru „diavolii roșii”. În 2022 s-a transferat la Roma, reluând colaborarea cu Mourinho și ajungând în finala Europa League, înainte de a juca la Rennes și Lyon.

Palmaresul impresionant al lui Matic include 251 de prezențe în Premier League, 107 meciuri în competițiile UEFA, 48 de selecții pentru Serbia și trofee precum 3 Premier League, 1 FA Cup, 1 Cupa Ligii Angliei, 1 campionat portughez, 3 Cupe ale Ligii Portugheze și 1 Cupă a Slovaciei. De asemenea, a fost desemnat de două ori Jucătorul Serbiei al Anului.