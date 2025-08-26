Nemanja Matic, fost jucător la Manchester United și Chelsea, semnează cu Sassuolo în Serie A

Cunoscut sub porecla „The Wolf”, Matic, în vârstă de 37 de ani, este cel mai titrat jucător care a semnat vreodată cu Sassuolo, potrivit comunicatului echipei nou-promovate în Serie A.

Născut la Šabac pe 1 august 1988, Matic și-a început cariera la juniorii Stelei Roșii și Partizan Belgrad, continuând cu echipe precum Jedinstvo Ub, Kolubara și VSS Košice, unde s-a remarcat și a intrat în atenția naționalei Serbiei.

În 2009 a ajuns la Chelsea, unde a câștigat FA Cup, iar după un sezon la Vitesse și trei sezoane de succes la Benfica, a revenit la Chelsea sub conducerea lui José Mourinho, cucerind două Premier League, o Cupă a Ligii și adunând peste 120 de apariții între campionat și competițiile europene.

În 2017 a trecut la Manchester United, debutând în Supercupa Europei contra Real Madrid și strângând peste 120 de meciuri pentru „diavolii roșii”. În 2022 s-a transferat la Roma, reluând colaborarea cu Mourinho și ajungând în finala Europa League, înainte de a juca la Rennes și Lyon.

Palmaresul impresionant al lui Matic include 251 de prezențe în Premier League, 107 meciuri în competițiile UEFA, 48 de selecții pentru Serbia și trofee precum 3 Premier League, 1 FA Cup, 1 Cupa Ligii Angliei, 1 campionat portughez, 3 Cupe ale Ligii Portugheze și 1 Cupă a Slovaciei. De asemenea, a fost desemnat de două ori Jucătorul Serbiei al Anului.