Premier League. Manchester United, înfrângere la Brentford. Presiune tot mai mare pe Ruben Amorim

United a fost condusă încă din prima parte după ce Igor Thiago a înscris de două ori în primele 20 de minute.

Benjamin Sesko a redus din diferență prin primul său gol pentru club, însă penalty-ul executat de Bruno Fernandes în partea a doua a fost apărat de Caoimhin Kelleher după o verificare VAR îndelungată privind un posibil cartonaș roșu pentru Nathan Collins, care nu a fost însă eliminat.

Mathias Jensen a închis tabela în timpul prelungirilor, stabilind scorul final 3-1. United nu au reușit să reproducă evoluția din victoria cu Chelsea și rămâne fără succes în ultimele opt meciuri în deplasare în Premier League, situându-se în jumătatea inferioară a clasamentului, locul 13.

Aceasta a fost, totodată, a 17-a înfrângere a lui Ruben Amorim în 33 de meciuri ca antrenor al lui Manchester United.