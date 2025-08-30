Newcastle sparge recordul de transferuri: 69 de milioane de lire pentru atacantul german Nick Woltem

Woltemade, în vârstă de 23 de ani şi înalt de 1,98 metri, a semnat un contract pe şase ani şi va purta tricoul cu numărul 27, conform BBC.

Transferul vine în contextul în care viitorul lui Isak la Newcastle rămâne incert, suedezul fiind dorit în continuare de Liverpool.

Deşi impunător fizic, atacantul german nu este un simplu jucător de forţă – este dotat tehnic, se descurcă în spaţii înguste şi leagă bine jocul, fiind chiar poreclit „Woltemessi” de Manuel Neuer.

Progresul său în ultimul an a fost spectaculos: acum 12 luni era necunoscut în Germania, iar acum a devenit golgheterul Campionatului European Under-21 cu şase goluri.

La Stuttgart, Woltemade a marcat 17 goluri în 33 de meciuri sezonul trecut, inclusiv primul gol în finala Cupei Germaniei, câştigând primul trofeu din carieră.

„Sunt foarte fericit să fiu la acest club extraordinar. După ce am vorbit cu antrenorul principal, am sentimentul că acesta este locul potrivit pentru mine”, a declarat atacantul.

Newcastle nu s-a oprit aici şi rămâne interesat de Jorgen Strand Larsen de la Wolves şi Yoane Wissa de la Brentford, deşi timpul scurt până la închiderea perioadei de transferuri face aceste tranzacţii dificile.