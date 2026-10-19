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Noul sezon din Divizia A1 la volei masculin începe sâmbătă. Campioana Dinamo debutează la Craiova

Noul sezon al Diviziei A1 la volei masculin începe sâmbătă, 24 octombrie, cu șase partide programate în prima etapă, campioana en-titre Dinamo București urmând să joace în deplasare cu SCM Universitatea Craiova, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei inaugurale.
Noul sezon din Divizia A1 la volei masculin începe sâmbătă. Campioana Dinamo debutează la Craiova
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
19 oct. 2026, 17:51, Sport
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Partida SCMU Craiova – Dinamo București este programată sâmbătă, de la ora 18:00, potrivit programului anunțat luni de Federația Română de Volei.

Dinamo pornește în noua ediție din postura de campioană, dar va avea o concurență puternică în lupta pentru titlu. CSM Arcada Galați, care a pierdut finala cu Dinamo în meci decisiv, este, de asemenea, una dintre principalele candidate la titlu și în acest sezon.

Totodată, SCM Zalău (medaliată cu bronz în sezonul trecut), CSM Corona Brașov și SCMU Craiova și-au propus să lupte cel puțin pentru un loc pe podium.

Steaua, care a câștigat sezonul regulat în sezonul trecut și a încheiat pe locul 4, traversează un moment de incertitudine. Echipa bucureșteană a pierdut mai mulți jucători importanți și a renunțat la înscrierea în Cupa Challenge, competiție europeană pentru care avea dreptul să participe.

Programul primei etape

Runda inaugurală începe sâmbătă, 24 octombrie, cu cinci partide. Primele meciuri vor fi CSM Știința Baia Mare – CSM Arcada Galați, de la ora 15:00, și CSM București – CS Rapid București, de la ora 16:00.

De la ora 18:00 sunt programate întâlnirile SCMU Craiova – CS Dinamo București, CSM Corona Brașov – Steaua București și SCM Zalău – CSU Știința Politehnica București.

Etapa se va încheia luni, 26 octombrie, cu derby-ul clujean dintre CS Universitatea Cluj și CS Unirea Dej, programat de la ora 18:00.

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