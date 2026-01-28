Novak Djokovic ajunge în semifinale la Australian Open, după retragerea lui Lorenzo Musetti

Novak Djokovic, de 10 ori câștigător la Melbourne, ajunge, astfel, în cea de-a 13-a sa semifinală la Australian Open.

Djokovic a început meciul bine, câștigând primele două game-uri. Musetti a făcut însă imediat break-ul și a legat încă trei game-uri consecutiv, preluând conducerea pe tabelă. Jocul s-a echilibrat ulterior, dar Nole nu a reușit să recupereze avantajul italianului, care și-a adjudecat setul întâi cu 6-4.

În setul doi, Musetti a început cu un break, recuperat imediat de Djokovic. Favoritul nr. 5 de la Melbourne a câștigat apoi din nou pe serviciul sârbului și s-a distanțat la 3-1.

Djokovic nu a reușit să egaleze pe tabelă și s-a văzut condus cu 5-3.

Italianul a încheiat setul cu un break, într-un moment în care Djokovic a demonstrat fair-play, cedând un punct pe care arbitrul nu îl acordaseră inițial.

Setul trei a fost unul tensionat, ambii jucători necesitând intervenții medicale.

Problemele lui Musetti la coapsa dreaptă s-au dovedit însă mai grave. Italianul de 23 de ani a suferit o accidentare încă din game-ul al treilea al setului trei. Deși a încercat să continue după tratamentul fizioterapeutic la scorul de 1-2, a fost nevoit să se retragă la 1-3, 15-40, după două ore și opt minute de joc.

Novak Djokovic recunoaște că Musetti ar fi meritat victoria

Djokovic, care în această partidă a atins și pragul istoric al 1.400 de meciuri la nivel de circuit ATP (doar al treilea jucător din istorie), devine astfel al doilea cel mai vârstnic jucător din Era Open care ajunge în semifinalele Australian Open.

În penultimul act, el îl va înfrunta pe învingătorul dintre italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial și campionul precedentelor două ediții, și americanul Ben Shelton.

„El a fost jucătorul mai bun. Ar fi trebuit să câștige astăzi. Eu am încercat tot ce am putut, dar în primele două seturi nu m-am simțit confortabil, din cauza calității și varietății jocului său. Eram pe drumul spre casă. Îi urez recuperare rapidă. Nu mă pot plânge. Am dat tot ce am mai bun. Sunt foarte norocos să trec mai departe. Am jucat foarte bine la turneu până azi. Sper că jocul meu va arăta mai bine la meciul următor”, a spus Djokovic la final.