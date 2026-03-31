O echipă africană își demite selecționerul cu 10 săptămâni înainte de Cupa Mondială de fotbal 2026

Federația ghaneză de fotbal a anunțat marți despărțirea de selecționerul Otto Addo, la doar zece săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, după o serie de rezultate negative.
O echipă africană își demite selecționerul cu 10 săptămâni înainte de Cupa Mondială de fotbal 2026
Petre Apostol
31 mart. 2026, 09:59, Sport

Decizia vine la scurt timp după înfrângerea suferită de Ghana în fața Germaniei, scor 1-2, într-un meci amical disputat la Stuttgart.

Acesta a fost al patrulea eșec consecutiv al naționalei africane.

„Federația îi mulțumește sincer lui Otto Addo pentru contribuția sa și îi urează succes în viitor”, se arată în comunicatul oficial, în care se precizează că noua conducere tehnică va fi anunțată ulterior.

Otto Addo, în vârstă de 50 de ani, preluase naționala Ghanei în martie 2024.

La turneul final, Ghana va evolua în Grupa L, unde va întâlni Panama, Anglia și Croația.

Turneul final al Cupei Mondiale va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Valentin Stan: Miruță este Ministrul Apărării și pune în pericol în fiecare secundă securitatea României
Gandul
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Dosarul exploziei de la Crevedia: Patronii firmei Flagas vor comisie rogatorie la poalele muntelui Everest
Libertatea
Zodia care primește o ofertă care îi va schimba radical viața, susține Mihai Voropchievici. Când se va întâmpla
CSID
Ai filmat un șofer agresiv? Procedura IGPR din 2026 îți arată exact ce trebuie să faci
Promotor