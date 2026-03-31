O echipă africană își demite selecționerul cu 10 săptămâni înainte de Cupa Mondială de fotbal 2026

Decizia vine la scurt timp după înfrângerea suferită de Ghana în fața Germaniei, scor 1-2, într-un meci amical disputat la Stuttgart.

Acesta a fost al patrulea eșec consecutiv al naționalei africane.

„Federația îi mulțumește sincer lui Otto Addo pentru contribuția sa și îi urează succes în viitor”, se arată în comunicatul oficial, în care se precizează că noua conducere tehnică va fi anunțată ulterior.

Otto Addo, în vârstă de 50 de ani, preluase naționala Ghanei în martie 2024.

La turneul final, Ghana va evolua în Grupa L, unde va întâlni Panama, Anglia și Croația.

Turneul final al Cupei Mondiale va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.