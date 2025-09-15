Omoregie, de la CSM București, desemnată MVP în etapa a doua din Liga Campionilor a handbal feminin

Internaționala slovenă a fost principala marcatoare a echipei bucureștene în victoria de duminică, de la București, cu FTC-Rail Cargo Ungaria, scor 31-28 (12-14), cu 8 goluri din 9 aruncări, dintre care 7 din 7 din șase metri, adăugând și 3 pase decisive.

Omoregie a fost, de asemenea, desemnată și cea mai bună jucătoare pe postul său.

Echipa etapei:

MVP și Centru: Omoregie (CSM București)

Portar: Eli Marie Raasok (Storhamar)

Extremă stânga: Camilla Herrem (Sola HK)

Inter stânga: Katarina Pandža (Podravka)

Inter dreapta: Dione Housheer (Gyor)

Extremă dreapta: Alicia Toublanc (Debrecen)

Pivot: Tabea Schmid (Esbjerg)

Apărător: Sarah Bouktit (Metz)